Медведев порассуждал о ракетных ударах по России и мирных переговорах по Украине

Зампред СБ Медведев: удары вглубь России отдаляют переговоры по Украине

Ракетные удары вглубь России лишь отдаляют мирные переговоры по Украине. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

По словам политика, подобные атаки по территории страны будут пресекаться. «Но, вне всякого сомнения, уже все, что происходит — это переход за любые красные линии», — порассуждал Медведев.

Ранее в Минобороны России признали, что в результате атак Вооруженных сил Украины по Курской области поставленными из США дальнобойными ракетами ATACMS 23 и 25 ноября пострадали российские военнослужащие.

В ответ на подобные атаки Россия ударила по военно-промышленному предприятию на Украине новой баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник».