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16:31, 26 ноября 2024Россия

В Минобороны заявили о раненых военных при атаках ВСУ ракетами ATACMS по Курской области

Минобороны: при атаках ВСУ ракетами ATACMS по Курской области ранены военные
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области поставленными из США дальнобойными ракетами ATACMS 23 и 25 ноября пострадали российские военнослужащие. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, в результате удара 23 ноября есть пострадавшие среди личного состава дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400, по позиции которого ВСУ выпустили пять ракет ATACMS, две из которых достигли цели. Информация о числе раненых и их состоянии не раскрывается.

Кроме того, двое военнослужащих получили легкие ранения в результате падения осколков ракет ATACMS, выпущенных по аэродрому Курск — Восточный 25 ноября. В Минобороны рассказали, что расчетам С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» удалось сбить семь из восьми снарядов.

В ведомстве подчеркнули, что Россия готовит ответ на действия ВСУ.

Ранее Россия ударила по военно-промышленному предприятию на Украине новой баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Как заявил президент Владимир Путин, атака стала ответом на запуски ВСУ западных дальнобойных ракет вглубь России. Тогда Украина, помимо ATACMS, использовала англо-французские Storm Shadow.

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