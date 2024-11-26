В Минобороны заявили о раненых военных при атаках ВСУ ракетами ATACMS по Курской области

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области поставленными из США дальнобойными ракетами ATACMS 23 и 25 ноября пострадали российские военнослужащие. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, в результате удара 23 ноября есть пострадавшие среди личного состава дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400, по позиции которого ВСУ выпустили пять ракет ATACMS, две из которых достигли цели. Информация о числе раненых и их состоянии не раскрывается.
Кроме того, двое военнослужащих получили легкие ранения в результате падения осколков ракет ATACMS, выпущенных по аэродрому Курск — Восточный 25 ноября. В Минобороны рассказали, что расчетам С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» удалось сбить семь из восьми снарядов.
В ведомстве подчеркнули, что Россия готовит ответ на действия ВСУ.
Ранее Россия ударила по военно-промышленному предприятию на Украине новой баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Как заявил президент Владимир Путин, атака стала ответом на запуски ВСУ западных дальнобойных ракет вглубь России. Тогда Украина, помимо ATACMS, использовала англо-французские Storm Shadow.