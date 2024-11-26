В Минобороны рассказали об ударах ATACMS по аэродрому Курск

Минобороны: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому Курск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому Курск — Восточный в населенном пункте Халино. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным из открытых источников, аэродром расположен в 17 километрах от центра Курска. Атака ВСУ с использованием восьми дальнобойных ракет была совершена в понедельник, 25 ноября.

Как рассказали в оборонном ведомстве, боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили семь ракет, еще одна достигла цели.

«В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры», — добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщили о двух ударах ВСУ по Курской области западным дальнобойным оружием. Еще один удар был нанесен по поселку Лотаревка в 37 километрах от Курска.

