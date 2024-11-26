Минобороны заявило о двух ударах ВСУ по Курской области западным дальнобойным оружием

Минобороны: за три дня ВСУ дважды ударили по Курской области западным оружием

За последние три дня Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды ударили по Курской области западным дальнобойным оружием. Об этом журналистом заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, 23 ноября Украина выпустила пять оперативно-тактических ракет ATACMS, произведенных в США, по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе поселка Лотаревка в 37 километрах от Курска. Цели достигли два снаряда, остальные были уничтожены боевым расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь». Есть пострадавшие среди личного состава. Их число и состояние не раскрывается.

Второй удар ракетами ATACMS, по данным Минобороны, ВСУ нанесли 25 ноября по аэродрому Курск -- Восточный в районе деревни Халино. Расчеты С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили семь из восьми снарядов. «В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры», — заявили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что использование ВСУ ракет ATACMS подтверждено обследованием мест, подвергшихся атакам.

Ранее Россия в ответ на использование ВСУ западных дальнобойных ракет ударила по военно-промышленному предприятию на Украине новой баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Как заявил президент Владимир Путин, цель пуска была достигнута.