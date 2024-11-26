Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:04, 26 ноября 2024Россия

Министерство обороны анонсировало ответ на удары ВСУ дальнобойным оружием Запада по России

МО России: готовятся ответные действия на удары ВСУ по России западным оружием
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Ответные действия на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России западным дальнобойным оружием готовятся. Реакцию на атаку анонсировали в Министерстве обороны (МО) России.

Какой именно ответ последует за ударом ракетами ATACMS, не уточняется. Также в оборонном ведомстве рассказали, что ситуация с ударами контролируется им.

О двух новых ударах ВСУ ракетами ATACMS по Курской области стало известно во вторник, 26 ноября. В Минобороны подчеркнули, что использование ВСУ ракет этого типа подтверждено обследованием мест, подвергшихся атакам.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия нанесла удар по объекту военно-промышленного комплекса Украины баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения в ответ на удар ракетами ATACMS.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Министерство обороны анонсировало ответ на удары ВСУ дальнобойным оружием Запада по России

      Стало известно о полученной комментатором Рабадановым при задержании с гранатой травме

      Стало известно отношение украинцев к Зеленскому

      Стали известны подробности дела сбежавшего бывшего российского депутата

      Суд арестовал фигуранта дела о стрельбе в Саратовской области

      Россиянин отправил жену в роддом и надругался над их семилетней дочерью

      Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

      Huawei представила складной смартфон

      Германия поставит Украине две системы ПВО IRIS-T

      В Кремле прокомментировали возможное назначение нового посла в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше