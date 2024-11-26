Министерство обороны анонсировало ответ на удары ВСУ дальнобойным оружием Запада по России

МО России: готовятся ответные действия на удары ВСУ по России западным оружием

Ответные действия на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России западным дальнобойным оружием готовятся. Реакцию на атаку анонсировали в Министерстве обороны (МО) России.

Какой именно ответ последует за ударом ракетами ATACMS, не уточняется. Также в оборонном ведомстве рассказали, что ситуация с ударами контролируется им.

О двух новых ударах ВСУ ракетами ATACMS по Курской области стало известно во вторник, 26 ноября. В Минобороны подчеркнули, что использование ВСУ ракет этого типа подтверждено обследованием мест, подвергшихся атакам.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия нанесла удар по объекту военно-промышленного комплекса Украины баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения в ответ на удар ракетами ATACMS.