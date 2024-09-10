В Кремле высказались о переговорах с Украиной на фоне ситуации в Курской области

Песков: достижение договоренностей с Украиной сложно представить из-за Курска

Достижение договоренностей с Украиной сложно представить на фоне ситуации в Курской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сейчас трудно себе представить возможность достижения каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области», — обозначил Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, на сегодняшний день Россия и Украина не достигали четких договоренностей насчет ударов по объектам энергетики.

Так Песков прокомментировал ранее озвученное предложение Турции отказаться от ударов по энергетическим объектам и гражданскому флоту, которое предварительно было принято Москвой, но отвергнуто Киевом.

Песков также заявлял, что специальная военная операция (СВО) на Украине продолжится, поскольку является безальтернативным способом достижения целей России.

Ранее секретарь Совбеза страны Сергей Шойгу заявил о наличии мирных инициатив по Украине, уточнив, что заявление президента России Владимира Путина, которое он сделал в МИД, о том, что «новые территории теперь навсегда с Россией и этот вопрос не может обсуждаться» — основное.