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12:39, 10 сентября 2024Россия

В Кремле назвали причины для продолжения СВО

Песков: СВО является безальтернативным способом достижения целей России

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) на Украине является безальтернативным способом достижения целей России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Для нас главное — достижение наших целей. И специальная военная военная операция в настоящий момент — в отсутствие иных альтернатив — является единственным возможным способом достижения наших целей», — обозначил Песков.

Назвав вышеуказанную причину, пресс-секретарь российского президента добавил: «Поэтому она [спецоперация на Украине] продолжается».

Ранее Песков заявил, что достижение договоренностей с Украиной сложно представить на фоне ситуации в Курской области. По его словам, страны также не достигали четких договоренностей насчет ударов по объектам энергетики.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» также исключил переговоры с Киевом до вытеснения ВСУ из Курской области. Он назвал попытки Украины атаковать Курскую атомную электростанцию верхним уровнем терроризма.

В начале сентября президент России Владимир Путин также высказывался по теме переговоров, заявив, что перед ними нужно разобраться с украинскими бандитами под Курском, поскольку вторжением на российские территории Киев стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем по указанию Запада.

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      Елена Торубарова
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