Песков: СВО является безальтернативным способом достижения целей России

Специальная военная операция (СВО) на Украине является безальтернативным способом достижения целей России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Для нас главное — достижение наших целей. И специальная военная военная операция в настоящий момент — в отсутствие иных альтернатив — является единственным возможным способом достижения наших целей», — обозначил Песков.

Назвав вышеуказанную причину, пресс-секретарь российского президента добавил: «Поэтому она [спецоперация на Украине] продолжается».

Ранее Песков заявил, что достижение договоренностей с Украиной сложно представить на фоне ситуации в Курской области. По его словам, страны также не достигали четких договоренностей насчет ударов по объектам энергетики.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» также исключил переговоры с Киевом до вытеснения ВСУ из Курской области. Он назвал попытки Украины атаковать Курскую атомную электростанцию верхним уровнем терроризма.

В начале сентября президент России Владимир Путин также высказывался по теме переговоров, заявив, что перед ними нужно разобраться с украинскими бандитами под Курском, поскольку вторжением на российские территории Киев стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем по указанию Запада.