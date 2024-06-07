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17:47, 7 июня 2024Россия

Путин назвал два условия переговоров о мире с Украиной

Путин: нужно добиваться интересующих Россию условий для переговоров с Украиной

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал два условия для переговоров о мире с Украиной. Соответствующее заявление он сделал во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Нужно добиваться таких договоренностей, которые соответствовали бы интересам РФ и были бы максимально надежными», — сказал глава государства.

Ранее в МИД РФ рассказали: чтобы начать переговоры по Украине, необходимо, чтобы новые территориальные реалии были признаны. В ведомстве отметили, что непрекращающиеся поставки Киеву оружия производства западных стран только затягивают украинский кризис.

В конце мая западные СМИ написали, что Владимира Зеленского пугают возможные планы США начать мирные переговоры с Россией. В последнее время украинский лидер стал более эмоциональным и нервным на фоне успехов российских солдат, отметили журналисты.

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      Никита Абрамов
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