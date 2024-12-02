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13:17, 2 декабря 2024Россия

В Кремле ответили на слова Матвиенко о переговорах с Украиной в 2025 году

Песков о словах про переговоры в 2025 году: РФ намерена обеспечить свои интересы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Россия намерена обеспечить свои интересы в ходе конфликта на Украине. Об этом, комментируя слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Матвиенко в интервью ранее выразила мнение, что в 2025 году, вероятно, будет предпринята попытка начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине. По ее словам, Россия не пойдет на переговоры по Украине в случае, если их итогом станут соглашения «непонятного статуса». Кроме того, Москва не согласится и на заморозку конфликта, так как заинтересована в долгосрочной безопасности в регионе.

«Мы намерены, намерены в любом случае обеспечить наш собственный интерес», — прокомментировал Песков прогноз Матвиенко. Он также добавил, что ситуация будет зависеть от того, как будут развиваться события в зоне боевых действий.

Песков ранее напоминал, что президент России Владимир Путин готов к переговорам по Украине, соответствующие заявления он делал неоднократно. Так, глава государства в ходе приема верительных грамот у 28 вновь прибывших послов иностранных государств в ноябре подчеркивал, что Россия не только готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но и вела их в самом начале СВО.

ЖЗЛ
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