В Кремле высказались о готовности Путина к переговорам по Украине

Песков: Путин готов к переговорам по урегулированию ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин готов к переговорам по Украине, соответствующие заявления он делал неоднократно. Об этом напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Вы знаете, что [российский] президент неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу», — сообщил Песков.

Путин в ходе приема верительных грамот у 28 вновь прибывших послов иностранных государств в ноябре подчеркивал, что Россия не только готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но и вела их в самом его начале СВО. Москва не хочет конфронтации с другими государствами, сообщал президент, выразив надежду, что в Европе начнут смотреть на сотрудничество с Москвой рационально.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. Киев также подтвердил свое согласие на нейтральный статус и пообещал пресекать пытки российских военнослужащих, но в итоге переговоры были заморожены. По словам Путина, Киев впоследствии выбросил «в мусорное ведро» разработанный проект соглашения.