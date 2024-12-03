Боец ВСУ перешел на сторону России в Курской области и открыл огонь по своим. Почему он так поступил?

Украинский солдат Сычевский открыл огонь по ВСУ и поехал к семье в Курск

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Сычевский сдался в плен российским солдатам, чтобы воссоединиться с живущей в Курске семьей.

Военный рассказал, что в городе живут его отец, сестра и два брата. При этом он сам все это время жил с матерью в Харькове. По словам украинского солдата, его насильно мобилизовали 25 августа 2024 года, после чего 8 октября его подразделение было отправлено в Курскую область. Сычевский признался, что после того, как в подразделении узнали о его родственниках в российском регионе, его самого серьезно избили. Это лишь укрепило намерение солдата добровольно сдаться.

Позади мать в Харькове, впереди отец в Курске Руслан Сычевский сдавшийся в плен боец ВСУ

Украинский боец подчеркнул, что на фоне этого воевать с Россией для него абсолютно неприемлемо.

Боец ВСУ провел 10 дней с российскими морпехами, отстреливаясь от своих

Руслан Сычевский рассказал, что при первой же возможности отбился от своих войск и без оружия направился к позициям Вооруженных сил (ВС) России. Там он без каких-либо проблем сдался морпехам 810-й бригады Черноморского флота.

Зеленский, я искренне не понимаю, почему я должен гибнуть на этой войне. Мне неизвестны ее цели, задачи и замыслы. Все, чем я руководствовался, — это любовью к своей семье Руслан Сычевский сдавшийся в плен боец ВСУ

В итоге харьковчанин провел в блиндаже с российскими бойцами 10 дней, помогая им отстреливаться от своих бывших сослуживцев. Он признался, что был поражен человечным отношением солдат ВС России к нему, вспомнив, что украинские товарищи обращались с ним «как со скотиной». Сычевский выразил надежду на то, что после плена ему позволят мирно воссоединиться со своей семьей. Военный также обратился к украинским бойцам, чьи родственники проживают на территории РФ, призвав их «отстреливать высокомерных командиров, а потом возвращаться домой».

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В ВСУ заявили, что часть войск привезли в Курскую область обманом

Пленный боец армии Украины Владимир Горбатко рассказал, что командиры подразделений обманов привезли внушительную часть украинских войск для битвы в Курской области.

Он отметил, что попал в российский регион практически сразу после учебы. Лишь по приезде на позиции он осознал, что находится в другой стране. Украинец уточнил, что его отряду пообещали смену через три дня, однако помощь дождаться так и не удалось.

Через несколько дней, проведенных под дождем и с промокшими насквозь автоматами, позиции ВСУ были обнаружены российскими десантниками группировки войск «Север». Горбатко подчеркнул, что он и его подразделение добровольно сдали оружие, однако при попытке покинуть позиции их начали обстреливать минометами свои же. «Нас начали выводить, и в ответку наши [ВСУ] начали накрывать нас минометами», — заявил украинский боец.