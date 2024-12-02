Минобороны: пленный боец ВСУ рассказал, что его обманом привезли под Курск

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Горбатко заявил, что командиры обманом привезли его в Курскую область. Рассказ военнослужащего опубликовало Минобороны России в Telegram.

По словам мужчины, в российский регион он попал после учебной части, однако узнал, что оказался в другой стране, уже находясь на позиции. Украинец подчеркнул, что их с сослуживцами обещали заменить через три дня. «Три дня мы под дождем просидели, все мокрое, автоматы поклинило», — поделился он.

Через какое-то время к позиции ВСУ подобрались российские десантники группировки войск «Север», призвав солдат противника сдаться. В результате все находившиеся в этом месте украинские военные сложили оружие. «Нас начали выводить, и в ответку наши [ВСУ] начали накрывать нас минометами», — рассказал Горбатко.

Кроме того, по посадкам, через которые проходили российские бойцы и их пленники, открыли огонь из боевой машины пехоты Bradley.

Ранее плененный в Курской области боец ВСУ Василий Машико заявил, что командование украинской армии не направляет отряды на эвакуацию и захоронение тел своих бойцов. По словам мужчины, на позициях стоял сильный трупный запах. Он также рассказал, что под Курском есть подразделения, которые уничтожают или арестовывают любого украинского бойца, пытающегося отступить или сдаться.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 2 декабря, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении 37 355 военнослужащих и свыше трех тысяч единиц техники, в том числе западной.