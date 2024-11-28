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07:35, 28 ноября 2024Бывший СССР

Пленный обвинил ВСУ в нежелании эвакуировать и хоронить убитых в Курской области бойцов

Машико: ВСУ не эвакуируют и не хоронят погибших в Курской области бойцов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не направляет отряды на эвакуацию и захоронение тел своих бойцов, погибших в Курской области. Об этом заявил попавший в российский плен замкомандира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной мехбригады ВСУ Василий Машико, передает РИА Новости.

Он вспомнил, что на позициях стоял сильный трупный запах. «Я не могу это понять», — признался военный.

При этом Машико сообщил, что у ВСУ в Курской области есть подразделения, которые уничтожают или арестовывают любого украинского бойца, который попытается отступить или сдаться. Также он обвинил командование в том, что оно обманом завело группу украинских штурмовиков на передовые позиции в Курской области.

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