Машико: ВСУ не эвакуируют и не хоронят погибших в Курской области бойцов

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не направляет отряды на эвакуацию и захоронение тел своих бойцов, погибших в Курской области. Об этом заявил попавший в российский плен замкомандира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной мехбригады ВСУ Василий Машико, передает РИА Новости.

Он вспомнил, что на позициях стоял сильный трупный запах. «Я не могу это понять», — признался военный.

При этом Машико сообщил, что у ВСУ в Курской области есть подразделения, которые уничтожают или арестовывают любого украинского бойца, который попытается отступить или сдаться. Также он обвинил командование в том, что оно обманом завело группу украинских штурмовиков на передовые позиции в Курской области.