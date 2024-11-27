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21:48, 27 ноября 2024Бывший СССР

Пленный заявил об обмане Киевом украинских штурмовиков в Курской области

Пленный Машико: ВСУ обманом завели группу на позиции в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Киевское командование обманом завело группу украинских штурмовиков на передовые позиции в Курской области. Об этом
заявил РИА Новости взятый в плен Российской армией заместитель командира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Машико.

По его словам, группу перекинули через границу под видом ротации тыловых подразделений на третьей линии обороны. «Двигались всю ночь и наутро, где-то к семи часам, уже подошли к окопам, которые, (как) мы поняли, уже не третий эшелон, а первый», — отметил украинский пленный. По словам Машико, прибывшая группа сменила бойцов ВСУ, которые уже «три-четыре дня стояли без воды, без еды».

Ранее пленный боец ВСУ рассказал об отказывавшихся ехать в Курскую область сослуживцах.

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