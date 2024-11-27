Пленный Машико: ВСУ обманом завели группу на позиции в Курской области

Киевское командование обманом завело группу украинских штурмовиков на передовые позиции в Курской области. Об этом

заявил РИА Новости взятый в плен Российской армией заместитель командира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Машико.

По его словам, группу перекинули через границу под видом ротации тыловых подразделений на третьей линии обороны. «Двигались всю ночь и наутро, где-то к семи часам, уже подошли к окопам, которые, (как) мы поняли, уже не третий эшелон, а первый», — отметил украинский пленный. По словам Машико, прибывшая группа сменила бойцов ВСУ, которые уже «три-четыре дня стояли без воды, без еды».

Ранее пленный боец ВСУ рассказал об отказывавшихся ехать в Курскую область сослуживцах.