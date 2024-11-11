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13:09, 11 ноября 2024Россия

Пленный боец ВСУ рассказал об отказывавшихся ехать в Курскую область сослуживцах

Украинский боец Никольников: солдаты ВСУ не хотели воевать в Курской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хотели воевать в Курской области, но командование настояло на этом. Об отказывавшихся ехать в российский регион сослуживцах заявил пленный украинский военнослужащий Владимир Никольников. Видео от Минобороны России с его рассказом есть в распоряжении РИА Новости.

По словам Никольникова, в какой-то момент его подразделению сказали собирать вещи и готовиться к отъезду, однако точку назначения не назвали. «Мы уже поняли [про Курскую область], когда мы приехали в Сумы. Говорят: "Собирайтесь". Выдали автомат, — поделился пленный боец. — Мы говорим, что мы воевать не будем, но он [командир] говорит: "Я ничего не знаю, надо было думать раньше, давайте вперед".»

Никольников подчеркнул, что командиру на вид было 25 лет. «А так командиры с нами не общаются, мы для них никто», — добавил военный.

Ранее бойцы воздушно-десантных войск (ВДВ) России в Курской области взяли в плен пулеметчицу ВСУ. В ходе допроса женщина заявила, что приехала из Полтавской области и входит в состав группы, обучавшейся в Англии. Позже эту информацию подтвердили в Минобороны России. В ведомстве сообщили, что военнослужащую зовут Наталья Балаклицкая и она пришла в ряды украинских войск в качестве добровольца.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. По данным Минобороны России на 10 ноября, Киев потерял на курском направлении более 31 090 военнослужащих и свыше 1000 единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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