В Курской области бойцы ВДВ взяли в плен пулеметчицу ВСУ, допросили и сняли на видео

В Курской области взяли в плен пулеметчицу ВСУ, проходившую курсы в Англии

В Курской области бойцы воздушно-десантных войск (ВДВ) России взяли в плен пулеметчицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава группы, которая проходила курсы в Англии. Видео с женщиной и ее сослуживцем опубликовал Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z».

На кадрах видно плененных военных, которые представились как Александр и Наталья. Фамилии бойцов ВСУ разобрать сложно. Мужчина заявил, что прибыл в Курскую область из Полтавы, женщина — из села в Полтавской области.

В ходе допроса Наталья рассказала, что всего в ее группе 60 человек, занимающих должности от фельдшера до снайперов. Все они попали в ВСУ в ходе мобилизации.

В сентябре также сообщалось о двух женщинах-военнослужащих с Украины, взятых в плен в Курской области. По словам одной из военных, в российском регионе они снимали на видео захват ВСУ приграничных территорий.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что в рядах украинской армии насчитывается порядка 75 тысяч женщин, которые, по его словам, идут на службу добровольно. Военный эксперт добавил, что в ВСУ украинки занимают не только штабные должности, но и становятся снайперами и операторами дронов.