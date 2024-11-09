В Минобороны подтвердили взятие в плен украинской военнослужащей в Курской области

МО РФ: группировка «Север» взяла в плен военнослужащую ВСУ в Курской области

В Минобороны подтвердили, что российские бойцы группировки «Север» взяли в плен военнослужащую Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталью Балаклицкую в Курской области. Заявление ведомства цитирует ТАСС.

«Стрелок рядовой Наталья Балаклицкая взята в плен военнослужащими группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области», — сообщили в министерстве. Там отметили, что, со слов пленной, она пришла в ряды ВСУ добровольцем.

О взятии Балаклицкой в плен в конце октября сообщил Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z». Отмечалось, что бойцы воздушно-десантных войск (ВДВ) России взяли в плен пулеметчицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава группы, которая проходила курсы в Англии.