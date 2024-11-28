Пленный Машико: ВСУ в Курской области уничтожают своих за попытки отступления

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие Курскую область, уничтожают или арестовывают любого украинского бойца, который попытается отступить или сдаться. Об этом РИА Новости рассказал замкомандира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной мехбригады ВСУ Василий Машико, сложивший оружие.

«Когда шли уже, назад уже не мог уже вернуться, и так бы пристрелили бы, могли бы. Свои же, свои же. (...) Или бы словили бы, дали бы команду, за мной бы приехали и забрали бы в плен. Потому что у них команда: "Надо идти вперед!"», — объяснил он.

Машико добавил, что после сдачи в плен беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ пытались ударить по нему и его сослуживцам. «Дроны постоянно мелькали, постоянно мелькали. Может, свои хотели убрать», — отметил пленный.

Ранее Машико сообщил, что киевское командование обманом завело группу украинских штурмовиков на передовые позиции в Курской области. По его словам, группу перекинули через границу под видом ротации тыловых подразделений на третьей линии обороны.