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04:41, 28 ноября 2024Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал о наказаниях за отступление

Пленный Машико: ВСУ в Курской области уничтожают своих за попытки отступления
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие Курскую область, уничтожают или арестовывают любого украинского бойца, который попытается отступить или сдаться. Об этом РИА Новости рассказал замкомандира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной мехбригады ВСУ Василий Машико, сложивший оружие.

«Когда шли уже, назад уже не мог уже вернуться, и так бы пристрелили бы, могли бы. Свои же, свои же. (...) Или бы словили бы, дали бы команду, за мной бы приехали и забрали бы в плен. Потому что у них команда: "Надо идти вперед!"», — объяснил он.

Машико добавил, что после сдачи в плен беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ пытались ударить по нему и его сослуживцам. «Дроны постоянно мелькали, постоянно мелькали. Может, свои хотели убрать», — отметил пленный.

Ранее Машико сообщил, что киевское командование обманом завело группу украинских штурмовиков на передовые позиции в Курской области. По его словам, группу перекинули через границу под видом ротации тыловых подразделений на третьей линии обороны.

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