Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие Курскую область, уничтожают или арестовывают любого украинского бойца, который попытается отступить или сдаться. Об этом РИА Новости рассказал замкомандира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной мехбригады ВСУ Василий Машико, сложивший оружие.
«Когда шли уже, назад уже не мог уже вернуться, и так бы пристрелили бы, могли бы. Свои же, свои же. (...) Или бы словили бы, дали бы команду, за мной бы приехали и забрали бы в плен. Потому что у них команда: "Надо идти вперед!"», — объяснил он.
Машико добавил, что после сдачи в плен беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ пытались ударить по нему и его сослуживцам. «Дроны постоянно мелькали, постоянно мелькали. Может, свои хотели убрать», — отметил пленный.
Ранее Машико сообщил, что киевское командование обманом завело группу украинских штурмовиков на передовые позиции в Курской области. По его словам, группу перекинули через границу под видом ротации тыловых подразделений на третьей линии обороны.