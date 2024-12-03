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08:49, 3 декабря 2024Россия

«Мы их всех погасили». Российский танк прорвал оборону ВСУ с поврежденной башней. Как ему это удалось?

Танк Т-72Б3 ВС РФ с поврежденной в бою башней помог прорвать оборону ВСУ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российские бойцы из группировки войск «Центр» на поврежденном танке Т-72Б3 смогли прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. В Минобороны РФ уточнили, что у российского танка в ходе боев была подбита башня, однако ему удалось прикрыть огнем боевые машины пехоты со штурмовиками во время наступления на противника.

В оборонном ведомстве пояснили, что перед танкистами была поставлена задача — прорвать укрепленную оборону противника и прикрыть штурмовые подразделения группировки войск.

В ходе выполнения задачи танк получил множественные повреждения от вражеских FPV-дронов и артиллерийских снарядов, один из дронов-камикадзе повредил поворотный механизм башни танка

пресс-служба Минобороны РФ

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Бойцы ВС РФ сами поворачивали башню танка

Несмотря на случившееся, экипаж танка продолжил выполнение боевой задачи. Так, в бою командир танка обнаруживал огневые точки ВСУ, а наводчик-оператор давал указания механику-водителю для поворота корпуса машины в нужном направлении — он сам как мог подворачивал башню, помогая прицелиться и произвести выстрел.

«Пришлось действовать по обстановке. Работали, как на "саушке" (Самоходная артиллерийская установка, САУ — прим. «Ленты.ру») , доворачивали вправо, ехали, стреляли и снова доворачивали», — поделился командир танка младший лейтенант Григорий Крышталь.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В результате работы военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России были поражены укрепленные пулеметные позиции, точки АГС, блиндажи, а также живая сила украинской стороны. Действия бойцов Российской армии сковали противника в маневре и не позволили вести ответный огонь.

Откуда были очаги сопротивления, мы их все погасили

Алексей Клементьевнаводчик-оператор танка

На вооружении ВСУ заметили «редкий и сложный» танк

В конце прошлого месяца в сети появилось фото британского танка Challenger 2, уничтоженного в Курской области. В России его называли «редким и сложным» из-за его неповоротливости.

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На снимках была запечатлена башня, лежащая на земле. Сообщается, что, вероятно, танк «метнул» ее после удачного попадания по нему снарядом. На другой фотографии видно фрагмент брони со следом пробития.

Также стало известно, что украинская сторона начала использовать в приграничье все больше техники НАТО. «Они шлют, шлют, шлют, повторюсь — по три-четыре наката в день. И каждый накат — с использованием техники», — рассказал российский боец. Несмотря на участившиеся случаи подобных атак, он заверил, что все они успешно отражаются при помощи расчетов FPV-дронов и благодаря артиллеристам, «которые очень точно бьют».

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