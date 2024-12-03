Шольц передал Путину послание из Киева. О чем он сказал российскому лидеру и что пообещал Зеленскому?

Шольц передал Путину послание из Киева: поддержка Украины Германией не ослабеет

Военная, экономическая и политическая поддержка Киева со стороны Берлина не ослабеет и будет продолжаться до завершения российско-украинского конфликта. Подобное послание для президента России Владимира Путина в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским оставил канцлер Германии Олаф Шольц.

Мое послание из Киева Путину: мы в этом [конфликте] надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем рядом с украинским народом — столько, сколько потребуется Олаф Шольц канцлер Германии

2 декабря Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. До этого канцлер раскрыл украинскому лидеру детали своего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Путин и Шольц провели переговоры по телефону 15 ноября. Как сообщил источник из правительства ФРГ, разговор политиков длился около часа.

Шольц анонсировал цели поездки в преддверии встречи с Зеленским

Канцлер заявил, что во время визита в Киев он хотел бы выразить свою солидарность с Украиной, а также «ясно дать понять, что Германия останется главной страной в Европе, поддерживающей Украину». Шольц добавил, что Киев может полагаться на Берлин, так как руководство Германии «говорит то, что делает» и «делает то, что говорит».

На встрече с президентом Зеленским я объявлю о дальнейших поставках военной продукции на сумму 650 миллионов евро, которая должна быть отправлена уже в декабре Олаф Шольц канцлер Германии

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в свою очередь выразил мнение, что Шольц может готовить президента Украины Владимира Зеленского к началу переговорного процесса.

Зеленский и Шольц разошлись в вопросах ракет Taurus

Президент Украины заявил, что у него с канцлером Германии разные взгляды относительно дальнобойных ракет Taurus.

О Taurus. У нас есть общие взгляды на некоторые вопросы, а есть разные. Хотелось бы, чтобы в вопросе Taurus у нас было больше общего Владимир Зеленский президент Украины

Шольц продолжает придерживаться позиции отказа в предоставлении Киеву дальнобойных ракет. Канцлер отметил, что у Германии есть своя оценка, правильно ли поставлять подобные вооружения. Причем речь идет как о дальности полета ракет, так и о необходимости их программирования.

Политик подчеркнул, что отказ от передачи Taurus не говорит об ослаблении помощи Украине, она продолжится и будет очень широкой. Так, до 2026 года ФРГ обещает оснастить шесть бригад ВСУ.

Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с Шольцем упрекнул Запад в том, что Киеву не хватает систем противовоздушной обороны для защиты критически важных объектов, но некоторые страны вместо передачи Украине удерживают их у себя.

Зеленский раскрыл подробности встречи с Шольцем

Украинский лидер назвал встречу с Шольцем одной из самых длинных среди двусторонних, она прошла в особом формате и продлилась более двух с половиной часов. Вся тематика, имеющая значение для двух стран, была обсуждена.

Главное — это ПВО, усиление нашей защиты неба. Германия уже лидер в этом и, в общем, в поддержке в Европе. На континенте номер один по уровню помощи Украине: от Германии — почти 30 миллиардов евро. Оборонительная поддержка, а также поддержка нашей устойчивости Владимир Зеленский президент Украины

Он поблагодарил Шольца и весь немецкий народ за поддержку и указал на важность ее продолжения в будущем. По словам президента, это будет важнейший и своевременный сигнал и другим партнерам.

