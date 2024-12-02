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19:19, 2 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский упрекнул Запад в затягивании поставок ПВО

Зеленский: некоторые западные страны удерживают ПВО вместо передачи Киеву
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Jens Buttner / Pool / Reuters

Киеву не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО) для защиты критически важных объектов, но некоторые западные страны вместо передачи их Украине удерживают у себя. В затягивании поставок на совместной конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Запад, передает ТАСС.

«Мы сейчас ищем еще, как защитить два десятка специальных объектов. И у нас не хватает из-за плотных таких ударов ракетами, просто не хватает систем ПВО. (...) Есть партнеры, которые держат системы ПВО», — заявил украинский лидер.

Он не стал называть конкретные страны, но отметил, что речь не идет о Германии.

В ходе выступления Зеленский также анонсировал перестановки в командовании Вооруженных сил Украины. По его словам, у украинских властей есть конкретные проекты конкретных реформ, которые надо осуществить, чтобы «двигаться быстрее».

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