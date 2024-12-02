Зеленский анонсировал перестановки в командовании ВСУ

Зеленский анонсировал новые перестановки в командовании ВСУ

В командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) ожидаются новые перестановки. Их анонсировал президент республики Владимир Зеленский в ходе брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем. Его выступление опубликовано в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Есть конкретные реформы и конкретные решения. Эти решения делают конкретные люди. Это не последние перестановки, они будут. Потому что нам надо двигаться быстрее», — сказал он.

Ранее украинский лидер заявил, что армия республики не может вернуть потерянные Киевом территории. По его словам, украинские власти должны искать дипломатическое решение вопроса о территориях.

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев 2 декабря. Отмечается, что он посетил украинскую столицу для переговоров с Владимиром Зеленским .