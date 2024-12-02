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09:50, 2 декабря 2024Бывший СССР

Шольц прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

Канцлер ФРГ Шольц прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Зеленским
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщает агентство DPA.

«Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским», — передает немецкое агентство.

29 ноября стало известно, что Шольц раскрыл украинскому лидеру детали своего разговора с президентом России Владимиром Путиным. Информацию об этом подтвердил Зеленский в своем Telegram-канале.

Путин и Шольц провели переговоры по телефону 15 ноября. Как сообщил источник из правительства ФРГ, разговор политиков длился около часа.

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