Шольц прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

Канцлер ФРГ Шольц прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Зеленским

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщает агентство DPA.

«Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским», — передает немецкое агентство.

29 ноября стало известно, что Шольц раскрыл украинскому лидеру детали своего разговора с президентом России Владимиром Путиным. Информацию об этом подтвердил Зеленский в своем Telegram-канале.

Путин и Шольц провели переговоры по телефону 15 ноября. Как сообщил источник из правительства ФРГ, разговор политиков длился около часа.