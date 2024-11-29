Зеленский рассказал о диалоге Путина и Шольца

Зеленский заявил, что канцлер ФРГ Шольц раскрыл ему детали разговора с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл президенту Украины Владимиру Зеленскому детали своего разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале.

«Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем (...) Канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка Путину», — рассказал Зеленский.

Ранее Владимир Путин рассказал, что в ходе разговора они с канцлером Германии обменялись мнениями, но каждый остался при своем. По его словам, немецкий канцлер был первым из западных лидеров, кто прервал молчание.

Президент России 15 ноября провел телефонный разговор с Олафом Шольцем. Как отметил Reuters, политики прямо поговорили друг с другом впервые с декабря 2022 года.