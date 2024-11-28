Путин раскрыл подробности разговора с Шольцем

Путин о разговоре с Шольцем: обменялись мнениями, но каждый остался при своем

Президент России Владимир Путин рассказал, что в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем политики обменялись мнениями, но каждый остался при своем. Об этом сообщает ТАСС.

«В основном это касалось, конечно, событий на Украине. Но здесь ничего необычного, я думаю, ни для него, ни для меня не было. Он [доносил] свою позицию, я свою. И мы остались при своих мнениях по данному вопросу», — сказал он.

По словам российского лидера, немецкий канцлер был первым из западных лидеров, кто прервал молчание. Президент также уточнил, что разговор длился около часа.

Ранее Путин заявил, что разрешение Вооруженным силам Украины наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территорий России означает прямое вовлечение Запада в конфликт. Он отметил, что применение высокоточного оружия большой дальности без прямого участия западных военнослужащих невозможно.