Путин высказался о разрешении Запада ВСУ наносить удары вглубь России

Путин: разрешение ВСУ наносить удары вглубь России означает вовлечение Запада

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территорий России означает прямое вовлечение Запада в конфликт. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Мы неоднократно обращали внимание на то, что [разрешение на удары] будет означать прямое вовлечение [западных] стран в вооруженный конфликт», — указал глава государства.

Российский лидер объяснил, что применение высокоточного западного оружия большой дальности без прямого участия военнослужащих, военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно.

Ранее Путин заявил, что Москва знает, сколько западных вооружений поставлено на Украину. По его словам, Россия также обладает информацией о его конкретном расположении.