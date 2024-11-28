Путин высказался о поставках западных вооружений на Украину

Путин: Россия знает, сколько западных вооружений поставлено на Украину

Россия знает, сколько западных вооружений поставлено на Украину и где они находятся. Об этом заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает РИА Новости.

«Мы знаем, разумеется, сколько соответствующих систем вооружения находится на вооружении потенциального противника, сколько на складах, где они конкретно находятся», — отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что Россия знает сколько еще планируется поставить западного оружия на Украину.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов, поскольку американский лидер стремится поддержать киевское правительство перед тем, как покинет свой пост в январе.