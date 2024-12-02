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16:03, 2 декабря 2024Мир

Названа возможная цель визита Шольца на Украину

Политолог Блохин: Шольц может готовить Зеленского к переговорному процессу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В рамках своего визита в Киев канцлер Германии Олаф Шольц может готовить президента Украины Владимира Зеленского к началу переговорного процесса, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. Возможную цель неожиданного визита Шольца эксперт назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее газета Bild объяснила неожиданный визит немецкого лидера в Киев тем, что канцлер ФРГ Олаф Шольц планировал поездку на Украину после выборов в США и до вступления в должность избранного американского президента Дональда Трампа.

«Шольц из всех европейских лидеров один из наиболее сдержанных, его сложно назвать ястребом. Он не всегда демонстрирует желание помогать Украине. Администрация меняется, непонятно, чего ждать, непонятно, будет ли продолжаться финансовая помощь Украине в прежнем объеме. (...) Задача в том, чтобы подготовить Украину к новым реалиям и познакомить Киев с текущей геополитической обстановкой, ничего не обещая», — объяснил Блохин.

Скорее всего, его задача будет состоять в том, чтобы подготовить Украину к возможному переговорному процессу

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

2 декабря канцлер Германии анонсировал выделение Киеву вооружений на 650 миллионов евро, о котором он объявит в ходе предстоящей встречи с Зеленским.

По словам Шольца, во время визита в Киев он хотел бы выразить свою солидарность с Украиной, а также «ясно дать понять, что Германия останется главной страной в Европе, поддерживающей Украину». Он добавил, что Киев может полагаться на Берлин, так как руководство Германии «говорит то, что делает» и «делает то, что говорит».

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