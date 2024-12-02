Шольц рассказал о предстоящей встрече с Зеленским

Шольц анонсировал выделение Киеву вооружений на 650 миллионов евро

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал выделение Киеву вооружений на 650 миллионов евро, о котором он объявит в ходе предстоящей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова передает РИА Новости.

«На встрече с президентом Зеленским я объявлю о дальнейших поставках военной продукции на сумму 650 миллионов евро, которая должна быть отправлена уже в декабре», — сообщил Шольц.

По словам канцлера, во время визита в Киев он хотел бы выразить свою солидарность с Украиной, а также «ясно дать понять, что Германия останется главной страной в Европе, поддерживающей Украину». Шольц добавил, что Киев может полагаться на Берлин, так как руководство Германии «говорит то, что делает» и «делает то, что говорит».

2 декабря канцлер ФРГ прибыл с визитом в Киев для переговоров с Зеленским.