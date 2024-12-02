В Германии объяснили неожиданный визит Шольца на Украину

Bild: Шольц планировал посетить Украину до вступления Трампа в должность

Канцлер ФРГ Олаф Шольц планировал поездку на Украину после выборов в США и до вступления в должность избранного американского президента Дональда Трампа. Так неожиданный визит немецкого лидера в Киев объяснила газета Bild.

По информации издания, визит готовился еще до развала в Германии правящей коалиции в начале ноября. Оснавная цель поездки, как пишет Bild со ссылкой на ситочники в окружении Шольца, понять, на что готов пойти украинский лидер Владимир Зеленский для урегулирования конфликта на Украине.

Шольц хочет показать, что, несмотря на развал коалиции и досрочные парламентские выборы, продолжает оставаться действующим канцлером ФРГ и готов вести важные политические переговоры, отмечает газета.

Ранее канцлер Германии анонсировал выделение Киеву вооружений на 650 миллионов евро, о котором он объявит в ходе предстоящей встречи Зеленским. По словам Шольца, во время визита в Киев он хотел бы выразить свою солидарность с Украиной, а также «ясно дать понять, что Германия останется главной страной в Европе, поддерживающей Украину». Он добавил, что Киев может полагаться на Берлин, так как руководство Германии «говорит то, что делает» и «делает то, что говорит».