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21:30, 2 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о разнице во взглядах с Шольцем относительно ракет Taurus

Зеленский заявил, что у них с Шольцем разные взгляды относительно ракет Taurus
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него с канцлером Германии Олафом Шольцем разные взгляды относительно дальнобойных ракет Taurus. Его цитирует РБК.

«О Taurus. У нас есть общие взгляды на некоторые вопросы, а есть разные. Хотелось бы, чтобы в вопросе Taurus у нас было больше общего», — сказал политик.

Шольц продолжает придерживаться позиции отказа в предоставлении Киеву дальнобойных ракет. Канцлер отметил, что у Германии есть своя оценка, правильно ли поставлять подобные вооружения. Причем речь идет как о дальности полета ракет, так и о необходимости их программирования.

Политик подчеркнул, что отказ от передачи Taurus не говорит об ослаблении помощи Украине, она продолжится и будет очень широкой. Так, до 2026 года ФРГ обещает оснастить шесть бригад ВСУ.

Ранее Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с Шольцем упрекнул Запад в том, что Киеву не хватает систем противовоздушной обороны для защиты критически важных объектов, но некоторые страны вместо передачи Украине удерживают их у себя.

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