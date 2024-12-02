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21:06, 2 декабря 2024Мир

Шольц заявил о специальном послании для Путина по Украине

Канцлер Шольц в послании для Путина: поддержка Германии для Украины не ослабеет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военная, экономическая и политическая поддержка Киева со стороны Берлина не ослабеет и будет продолжаться до завершения российско-украинского конфликта. Подобное послание для президента России Владимира Путина в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским оставил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.

«Мое послание из Киева Путину: мы в этом [конфликте] надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем рядом с украинским народом — столько, сколько потребуется», — заявил немецкий политик.

Шольц прибыл с официальным визитом в Киев утром 2 декабря. По его словам, в ходе поездки он хотел бы «ясно дать понять, что Германия останется главной страной в Европе, поддерживающей Украину». Также канцлер ФРГ анонсировал выделение нового пакета военной помощи на сумму 650 миллионов евро.

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