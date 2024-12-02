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21:53, 2 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский раскрыл подробности двухчасовой беседы с Шольцем

Зеленский: беседа с Шольцем прошла в особом формате и длилась более двух часов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения в Telegram-канале раскрыл подробности длинной беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем, посетившим с визитом Киев.

Политик назвал встречу одной из самых длинных среди двусторонних, она прошла в особом формате и продлилась более двух с половиной часов. Вся тематика, имеющая значение для двух стран, была обсуждена.

«Главное — это ПВО, усиление нашей защиты неба. Германия уже лидер в этом и, в общем, в поддержке в Европе. На континенте номер один по уровню помощи Украине: от Германии — почти 30 миллиардов евро. Оборонительная поддержка, а также поддержка нашей устойчивости», — сообщил Зеленский.

Он поблагодарил Шольца и весь немецкий народ за поддержку и указал на важность ее продолжения в будущем. По словам президента, это будет важнейший и своевременный сигнал и другим партнерам.

Также Зеленский и канцлер договорились, что Киев и Берлин будут взаимодействовать по-прежнему, вне зависимости от изменений в глобальной политике.

Ранее украинский лидер заявил, что у него с канцлером Германии разные взгляды относительно дальнобойных ракет Taurus. Шольц продолжает придерживаться позиции отказа в предоставлении Киеву дальнобойных ракет. Канцлер отметил, что у Германии есть своя оценка, правильно ли поставлять подобные вооружения.

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