Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют большое количество военной техники стран НАТО при атаке позиций Вооруженных сил России (ВС РФ) в Курской области. Об этом рассказал заместитель начальника штаба по разведке отряда «Тигр» с позывным Орел.
Российские войска уничтожают технику НАТО
Российский офицер в разговоре с РИА Новости рассказал, что артиллерия ВС РФ уничтожает технику ВСУ на подкатах.
«Они шлют, шлют, шлют, повторюсь — по три-четыре наката в день. И каждый накат — с использованием техники. Соответственно, все это жжется, это благодаря нашим расчетам FPV, благодаря нашим артиллеристам, которые очень точно бьют, у нас уже все места пристреляны, на подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем», — заявил собеседник агентства.
Военный также передал кадры, на которых запечатлена уничтоженная техника НАТО, а также видны удары по танку ВСУ.
В Германии называли ошибкой вторжение ВСУ в Курскую область
Вторжение ВСУ в российский регион стало оперативной ошибкой Киева, которая привела к ослаблению его позиций, писала в конце ноября немецкая газета Zeit.
По информации издания, особенно заметны проблемы украинской армии на юге Донбасса. «Серьезная ситуация сложилась и в Курахово, где несколько дней назад российское подразделение смогло практически беспрепятственно продвинуться в центр населенного пункта», — говорится в материале.
Авторы отметили, что в нынешней ситуации потрепанные солдаты ВСУ не способны остановить натиск армии России, что приведет к потере Украиной еще большего числа территорий.