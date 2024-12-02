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08:42, 2 декабря 2024Россия

«Ловим, поджигаем, уничтожаем». Боец Орел рассказал об атаках ВСУ в Курской области с большим количеством техники НАТО

Боец Орел заявил об использовании ВСУ техники НАТО в боях в Курской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют большое количество военной техники стран НАТО при атаке позиций Вооруженных сил России (ВС РФ) в Курской области. Об этом рассказал заместитель начальника штаба по разведке отряда «Тигр» с позывным Орел.

Российские войска уничтожают технику НАТО

Российский офицер в разговоре с РИА Новости рассказал, что артиллерия ВС РФ уничтожает технику ВСУ на подкатах.

«Они шлют, шлют, шлют, повторюсь — по три-четыре наката в день. И каждый накат — с использованием техники. Соответственно, все это жжется, это благодаря нашим расчетам FPV, благодаря нашим артиллеристам, которые очень точно бьют, у нас уже все места пристреляны, на подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем», — заявил собеседник агентства.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военный также передал кадры, на которых запечатлена уничтоженная техника НАТО, а также видны удары по танку ВСУ.

В Германии называли ошибкой вторжение ВСУ в Курскую область

Вторжение ВСУ в российский регион стало оперативной ошибкой Киева, которая привела к ослаблению его позиций, писала в конце ноября немецкая газета Zeit.

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По информации издания, особенно заметны проблемы украинской армии на юге Донбасса. «Серьезная ситуация сложилась и в Курахово, где несколько дней назад российское подразделение смогло практически беспрепятственно продвинуться в центр населенного пункта», — говорится в материале.

Авторы отметили, что в нынешней ситуации потрепанные солдаты ВСУ не способны остановить натиск армии России, что приведет к потере Украиной еще большего числа территорий.

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