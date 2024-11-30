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04:33, 30 ноября 2024Мир

В Германии назвали вторжение Украины в Курскую область оперативной ошибкой

Zeit: вторжение ВСУ в Курскую область приведет к захвату ВС РФ новых территорий
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область стало оперативной ошибкой Киева, которая привела к ослаблению его позиций в Донбассе, сообщает немецкая газета Zeit.

«На юге Донбасса особенно заметны нынешние проблемы украинской армии. Серьезная ситуация сложилась и в Курахово, где несколько дней назад российское подразделение смогло практически беспрепятственно продвинуться в центр населенного пункта», — пишет издание.

Авторы статьи отметили, что помимо того, что попытка Украины прорваться вглубь РФ провалилась, поскольку российские войска успешно успешно остановили вторжение врага, их наступление на других участках фронта не было замедлено. Газета назвала наступление Киева на Курскую область оперативной ошибкой, добавив, что в нынешней ситуации потрепанные солдаты ВСУ не способны остановить натиск противника, что приведет к потере Украиной еще большего числа территорий.

Ранее глава спецштаба по вопросам Украины при немецком Минобороны генерал-майор Кристиан Фройдинг рассказал, что для ВСУ сложилась критическая ситуация в районе Покровска. По его мнению, им придется покинуть город к концу 2024 года или в начале 2025 года.

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