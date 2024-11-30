В Германии предрекли потерю ключевого города в Донбассе

Немецкий генерал Фройдинг предрек потерю Покровска на Украине

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась критическая ситуация в районе города Покровск, заявил глава спецштаба по вопросам Украины при немецком Минобороны генерал-майор Кристиан Фройдинг.

«Покровск очень важен для ведения боевых действий на Украине», — подчеркнул он. Генерал предрек, что Украине придется покинуть город к концу 2024 года или в начале 2025 года. Вместе с этим Фройдинг рассказал, что для ВСУ сложилась тяжелая ситуация и в Курской области, где давление будет только расти.

Ранее анализ американского Института изучения войны (ISW) показал, что в последние недели российские военные продвигались в ДНР гораздо быстрее, чем за весь прошлый год. Было взято под контроль с 1 сентября почти втрое больше территорий, чем в 2023-м году.

Как пишут эксперты, линия фронта в ДНР «становится все более подвижной». Это показывает, что боевые действия «не зашли в тупик», указано в статье. Так, российские бойцы воспользовались «уязвимостями» украинской обороны и взятием под контроль Угледара.