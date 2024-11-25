ISW: для украинской армии на фронте складывается мрачная перспектива

В последние недели ВС России продвигались в ДНР гораздо быстрее, чем за весь прошлый год. Было взято под контроль с 1 сентября почти втрое больше территорий, чем в 2023-м году, следует из анализа американского Института изучения войны (ISW).

Как пишут эксперты, линия фронта в ДНР «становится все более подвижной». Это показывает, что боевые действия «не зашли в тупик», указано в статье. Так, российские бойцы воспользовались «уязвимостями» украинской обороны и взятием под контроль Угледара.

Достижения российской стороны «набирают обороты» и дают «некоторые реальные ощутимые выгоды» в сочетании с сообщениями о нехватке военных у ВСУ. По оценкам главы отдела исследований и разведки охранной компании Global Guardian Зева Файнтуха, российские войска скоро возьмут под контроль Покровск — важнейший узел снабжения ВСУ в Донбассе.

«Если сопоставить накопление этих дополнительных выгод с нехваткой рабочей силы на Украине, которая существует, картина начинает сильно меняться. Картина, безусловно, несколько мрачная», — отметил он.

Ранее эксперт по международной безопасности Марк Эпископос заявил, что Западу необходимо признать, что Украина не сможет победить Россию, даже несмотря на большую финансовую и военную помощь. Нужно смотреть в сторону мирного урегулирования, призвал эксперт.

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что российские военные взяли в котел группировку Вооруженных сил Украины в Курахово в Донецкой области, а также изолируют противника в Курской области. Это указывает на скорый провал противника по этим направлениям.