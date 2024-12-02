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03:55, 2 декабря 2024Россия

Российский офицер рассказал о боях в Курской области

Орел: ВСУ в Курской области идут в атаку с использованием техники НАТО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области при атаках российских позиций активно используют технику, полученную от стран-членов НАТО. Об этом рассказал заместитель начальника штаба по разведке отряда «Тигр» с позывным Орел в беседе с РИА Новости.

«Они шлют, шлют, шлют, повторюсь — по три-четыре наката в день. И каждый накат — с использованием техники. Соответственно, все это жжется, это благодаря нашим расчетам FPV… благодаря нашим артиллеристам», — рассказал российский офицер.

29 ноября российские войска ударили по элитному подразделению украинских операторов беспилотников в Курской области. Сообщалось, что потери противника составили 66 человек, что эквивалентно 11 расчетам операторов дронов.

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