Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:38, 29 ноября 2024Россия

Элитный спецбатальон ВСУ потерял десятки солдат в Курской области

РСЗО «Торнадо» поразила позиции «Птах Мадьяра» ВСУ, потери исчисляются десятками
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Globallookpress.com

Элитное украинское подразделение понесло значительные потери, попав под обстрел в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

Речь идет о спецбатальоне операторов БПЛА «Птахи Мадьяра». Подразделение попало под удар российской реактивной системы залпового огня (РСЗО).

По данным канала, потери батальона составили 66 человек, что соответствует 11 расчетам FPV-дронов, а также до десяти автомобилей повышенной проходимости.

«Птах Мадьяра» перебросили в Курскую область во второй половине ноября. Подразделение оснащено новейшим вооружением и оборудованием, с помощью которого осуществляет диверсии и минирование местности.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме рассказали о новых правилах получения брони от мобилизации

      Политолог оценил вероятность выхода Германии из Евросоюза

      Гитаристка Måneskin в микрошортах приняла откровенную позу для фото

      Врач предупредил об опасности приема одного витамина

      В российском регионе рецидивист отделался условным сроком за драку с полицейским

      Элитный спецбатальон ВСУ потерял десятки солдат в Курской области

      Некоторым россиянам порекомендовали отказаться от йоги

      Российский чиновник провел аукцион с нарушениями и нанес миллионный ущерб бюджету

      Пользователей iPhone напугали экстремально высокой температурой

      К зданию парламента Грузии вывели спецназ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше