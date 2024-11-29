Элитный спецбатальон ВСУ потерял десятки солдат в Курской области

РСЗО «Торнадо» поразила позиции «Птах Мадьяра» ВСУ, потери исчисляются десятками

Элитное украинское подразделение понесло значительные потери, попав под обстрел в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

Речь идет о спецбатальоне операторов БПЛА «Птахи Мадьяра». Подразделение попало под удар российской реактивной системы залпового огня (РСЗО).

По данным канала, потери батальона составили 66 человек, что соответствует 11 расчетам FPV-дронов, а также до десяти автомобилей повышенной проходимости.

«Птах Мадьяра» перебросили в Курскую область во второй половине ноября. Подразделение оснащено новейшим вооружением и оборудованием, с помощью которого осуществляет диверсии и минирование местности.