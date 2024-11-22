Боец «Ахмата»: в Курскую область перебросили элитный спецбатальон ВСУ

Элитный украинский спецбатальон аэроразведки «Птицы Мадьяра» переброшен в Курскую область. Об этом сообщил РИА Новости командир бронегруппы с позывным Сальза сводной артгруппы «Пресса» спецназа «Ахмат».

По его словам, об этом свидетельствуют разведданные. Собеседник агентства отметил, что данное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) работают на беспилотниках и оснащены новейшим западным оборудованием. Сальза рассказал, что с помозью данного оборудования ВСУ производят минирование и диверсии.

Ранее в ноябре спецназ Росгвардии уничтожил позицию операторов БПЛА ВСУ в Курской области. Бойцам удалось выявить позицию, с которой украинские военные пилотировали разведывательные и ударные дроны. В результате удара произошло возгорание хранившегося в строении боекомплекта. Кроме того, было поражено замаскированное транспортное средство военных ВСУ.