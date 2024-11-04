Спецназ Росгвардии уничтожил операторов дронов ВСУ под Курском

ТАСС: спецназ Росгвардии уничтожил операторов БПЛА ВСУ в Курской области

Спецназ Росгвардии уничтожил позицию операторов БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе федеральной службы.

Бойцам удалось выявить позицию, с которой украинские военные пилотировали разведывательные и ударные дроны. После этого пункт управления был незамедлительно уничтожен несколькими беспилотниками-камикадзе.

Уточняется, что в результате удара произошло возгорание хранившегося в строении боекомплекта. Кроме того, было поражено замаскированное транспортное средство военных ВСУ.

30 октября сообщалось, что российский беспилотник «Князь Вандал», управляемый по оптоволоконному кабелю, совместно с группой спецназа уничтожил колонну ВСУ в Курской области. На появившихся в сети кадрах видно, как дрон на высокой скорости летит над асфальтированной дорогой. Около перекрестка он замедляется и немного снижается. Тем временем в его направлении проезжает несколько автомобилей ВСУ с боеприпасами. «Князь Вандал» подлетает к одной из машин, после чего съемка прекращается.