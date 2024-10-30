Беспилотник «Князь Вандал» разбил колонну техники ВСУ в Курской области

Российский беспилотник «Князь Вандал», управляемый по оптоволоконному кабелю, совместно с группой спецназа уничтожил колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Произошедшее попало на видео.

На первой записи видно, как дрон на высокой скорости летит над асфальтированной дорогой. Около перекрестка он замедляется и немного снижается. Тем временем в его направлении проезжает несколько автомобилей ВСУ с боеприпасами. «Князь Вандал» подлетает к одной из машин, после чего съемка прекращается.

На втором видео показали со стороны горящую машину после попадания дрона. Пламя охватило авто, вверх поднимается дым. Уже через мгновение машина взрывается, и стоящие на поле вдалеке коровы начинают разбегаться.

Фото: Reuters

«Князь Вандал» признали революционным оружием России в зоне СВО

По данным военного аналитика и сооснователя информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергея Полетаева, дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю, можно считать революционным оружием России.

Это научно-техническая революция, которую кто-то по значимости сравнивает с появлением артиллерии. Хотя я бы не говорил так пафосно. Тем не менее это серьезная научно-техническая революция, которая происходит в ходе крупного конфликта прямо на наших глазах Сергей Полетаев военный аналитик

Он также отметил, что Российская армия обладает возможностями масштабировать производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с оптоволоконным каналом связи. В то же время военный аналитик указал, что и украинская сторона быстро создаст собственные разработки в этом направлении.

В продолжение Полетаев рассказал о возможных последствиях массового применения дронов данного типа.

Проблема, конечно, в послевоенных последствиях. Помимо воронок от снаряда, помимо лунного пейзажа от разрывов, помимо того, что все поля заминированы, еще все леса будут увешаны как паутиной этими оптоволоконными кабелями Сергей Полетаев военный аналитик

«Князь Вандал» уже успели применить в Курской области

Новую разработку уже успели эффективно применить. В конце лета глава Новгородской области Андрей Никитин сообщил об использовании разработанного в местном НПЦ «Ушкуйник» беспилотника в Курской области. Он объяснил, что название дрона происходит от имени легендарного князя Вандала, одного из правителей Словенска, который обычно отождествляют с Новгородом.

Фото: Reuters

В свою очередь, гендиректор НПЦ Алексей Чадаев рассказал о достоинствах дрона. По его мнению, к таковым, помимо связи по оптокабелю, можно отнести низкую цену беспилотника. Кроме того, дрон легко пролетает средства радиоэлектронной борьбы и разведки. У него также высокая скорость обмена информацией — от устройства до станции управления, и он не зависит от рельефа местности.

Недостатками же «Князя Вандала» Чадаев назвал ограниченные маневренность и дальность полета. Немаловажными остаются и риски обрыва кабеля, подметил он.