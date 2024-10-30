Названный революционным оружием российский дрон уничтожил колонну ВСУ под Суджей

Оптоволоконный дрон «Князь Вандал» уничтожил колонну техники ВСУ около Суджи

Российский беспилотник «Князь Вандал Новгородский» совместно с группой спецназа уничтожил колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В беседе с «Лентой.ру» военный аналитик Сергей Полетаев назвал дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю, революционным оружием. Именно к таким беспилотникам относится «Князь Вандал».

На опубликованных каналом кадрах видно уничтоженный грузовик ВСУ с боеприпасами. Последнее подтверждает попавшая на видео вторичная детонация — взрывы перевозимых снарядов.

Ранее разработчик «Князя Вандала» рассказал о преимуществах дрона. К таковым он, помимо связи по оптоволоконному кабелю, отнес низкую стоимость беспилотника. Недостатками «Князя Вандала» были названы ограниченные маневренность и дальность полета.