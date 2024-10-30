Названо революционное оружие в зоне СВО и последствие его массового применения

Аналитик Полетаев: дроны с управлением по кабелю стали революцией в вооружении

В 2024-м году в зоне специальной военной операции (СВО) на вооружении Российской армии появились дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю. Это революционное оружие, которое способно изменить картину боевых действий, заявил «Ленте.ру» военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Примененное в дронах техническое решение с оптоволоконным кабелем делает их неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые воздействуют на радиоканал коммуникации между дроном и оператором.

«Это научно-техническая революция, которую кто-то по значимости сравнивает с появлением артиллерии. Хотя я бы не говорил так пафосно. Тем не менее, это серьезная научно-техническая революция, которая происходит в ходе крупного конфликта прямо на наших глазах», — сказал собеседник «Ленты.ру».

При этом Российская армия обладает возможностями масштабировать производство БПЛА с оптоволоконным каналом связи, отметил Полетаев. «Наше преимущество в том, что мы смогли очень быстро наладить фактически промышленное серийное производство этих дронов. — считает он. — Выпускать такие дроны миллионами штук никакой проблемы нет», — сказал он. При этом и украинская сторона, по мнению Полетаева, быстро создаст собственные разработки в этом направлении.

Однако массовое применение оптоволоконных беспилотников поле боя может привести к определенным последствиям, отметил эксперт.

«Проблема, конечно, в послевоенных последствиях, потому что помимо воронок от снаряда, помимо лунного пейзажа от разрывов, помимо того, что все поля заминированы, еще все леса будут увешаны как паутиной этими оптоволоконными кабелями», — добавил Полетаев.

Один из управляемых по оптическому волокну дронов, о котором стало известно в 2024 году, — беспилотник-камикадзе «Князь Вандал Новгородский». В сентябре разработчик называл его преимуществами также возможность применения при любом рельефе местности, а к недостаткам — ограничения по маневренности и дальности полета, а также риски обрыва кабеля: на десять пусков приходилось до двух обрывов.