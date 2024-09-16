Обозначены преимущества российского «Князя Вандала Новгородского»

Чадаев: беспилотник «Князь Вандал Новгородский» имеет ряд преимуществ

Беспилотник-камикадзе «Князь Вандал Новгородский», управление которым осуществляется по оптоволокну, имеет ряд преимуществ перед беспроводными дронами. Основные достоинства нового российского беспилотника ТАСС обозначил гендиректор научно-промышленного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

По его словам, «Князь Вандал Новгородский» неуязвим для радиоэлектронных борьбы и разведки, имеет высокую скорость обмена информацией между устройством и станцией управления (до 1 гигабита с секунду в оба направления), не зависит от рельефа местности. При этом по стоимости новый беспилотник примерно эквивалентен FPV-дрону с управлением по радиоканалу.

К недостаткам «Князя Вандал Новгородский» разработчик отнес, в частности, ограничения по его маневренности и дальности полета, а также риски обрыва кабеля. Чадаев заметил, что 10 десять пусков приходится до 2 обрывов.

В августе глава Курской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе против Вооруженных сил Украины применили устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы дрон «Князь Вандал Новгородский», разработанный в новгородском НПЦ.