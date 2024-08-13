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21:37, 13 августа 2024Наука и техника

В Курской области применили устойчивый к РЭБ дрон «Князь Вандал Новгородский»

Губернатор Никитин: в Курской области против ВСУ применили устойчивый к РЭБ дрон

Фото: Globallookpress.com

В Курской области против Вооруженных сил Украины (ВСУ) применили устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дрон «Князь Вандал Новгородский», разработанный в новгородском научно-промышленном центре «Ушкуйник». Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин в Telegram-канале.

«Враг будет повержен! Дрон "Князь Вандал Новгородский" работает в Курской области», — написал он. По словам губернатора, беспилотник зарекомендовал себя на фронте, он сделан на основе революционной технологии связи и управления, против которой бессильны РЭБ.

Название дрона происходит от имени легендарного князя Вандала, одного из правителей Словенска, который обычно отождествляют с Новгородом, добавил Никитин.

Ранее генеральный конструктор ОКБ «Астрон» Виталий Серов рассказал, что ВСУ недоступны целые классы вооружений, которые имеются в распоряжении у войск России.

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      Марина Совина
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