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08:48, 7 августа 2024Наука и техника

Стало известно о недоступных ВСУ классах вооружений в распоряжении ВС РФ

Разработчик Серов: ВСУ недоступны целые классы вооружений, которые есть у ВС РФ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) недоступны целые классы вооружений, которые имеются в распоряжении у ВС России. Об этом рассказал в интервью ТАСС генеральный конструктор ОКБ «Астрон» Виталий Серов.

По его словам, специалисты проводят анализ тепловизорных средств, которые применяет армия республики в ходе спецоперации (СВО). Разработчик подчеркнул, что отечетсвенная техника находится на том же техническом уровне, что и зарубежная.

«У противника есть определенное преимущество в системах связи и управления благодаря западной помощи, в то время как у нас есть целые классы вооружений, принципиально недоступных ВСУ. В беспилотных аппаратах противником широко используются терминалы Starlink, которые с трудом поддаются противодействию средств РЭБ. Но и на это найдется свой ответ, победа будет за нами», — подчеркнул Серов.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают запуск роя FPV-дронов под руководством искуственного интеллекта (ИИ). «В каждый дрон загружается полетное задание, и, по сути, аппараты летят автономно с трансляцией видео», — объяснили в пресс-службе компания-разработчика, добавив, что управлять всем скопом дронов планируется с одного рабочего места.

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      Александра Синицына
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