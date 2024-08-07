В России разрабатывают запуск роя дронов с помощью ИИ

«Ветер»: в России разрабатывают запуск роя FPV-дронов под руководством ИИ

В России разрабатывают концепцию запуска сразу роя FPV-дронов, которые будут управляться с помощью новых технологий искусственного интеллекта (ИИ). Этим занимаются специалисты компании-разработчика «Ветер», передает ТАСС.

Руководить сразу всем роем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) планируется с одного рабочего места. «В каждый дрон загружается полетное задание, и, по сути, аппараты летят автономно с трансляцией видео», — объяснили в пресс-службе организации.

FPV-дроны «Ветер» уже успешно применяются в зоне специальной военной операции (СВО), каждый месяц компания отправляет туда три тысячи единиц техники. В зависимости от модели, беспилотники способны перевозить грузы до 3,5-8 килограмм, а максимальная скорость полета аппаратов составляет 150 километров в час. Они могут преодолевать расстояния до 20 километров.

Ранее стало известно, что в России запустили серийное производство FPV-дрона «Русак-С» с системой искусственного интеллекта. Беспилотник определяет потенциальные цели для поражения, после чего оператор выбирает конкретную из них, что позволяет уверенно атаковать цели за пределами радиогоризонта и обходить зоны действия комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ).