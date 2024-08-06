Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:13, 6 августа 2024Наука и техника

В России запустили серийное производство «Русака-С» с ИИ

«Известия»: в России запустили серийное производство FPV-дрона «Русак-С» с ИИ

Кадр: «Стратим»

В России запустили серийное производство FPV-дрона «Русак-С» с системой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом «Известиям» сообщил представитель компании-разработчика «Стратим».

Квадрокоптер-камикадзе, несущий боеприпас массой до трех килограммов, атакует цель на скорости до 150 километров в час, совершая полет в автономном режиме последние 500-1000 метров. Дальность полета «Русака-С» — до 20 километров.

Беспилотник с ИИ определяет потенциальные цели для поражения, после чего оператор выбирает конкретную из них для поражения, что «позволяет уверенно атаковать цели за пределами радиогоризонта и обходить зоны действия комплексов радиоэлектронной борьбы противника». «С помощью нейросети дрон обучен определять тяжелую, среднюю бронированную, а также колесную технику, артиллерию и пехоту», — рассказали в компании-разработчике.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Было подчеркнуто, что по своей сути «Русак-С» является дешевой противотанковой управляемой ракетой с самонаведением, поражающей технику в верхнюю проекцию.

В июне представитель московской компании-разработчика «Стратим» рассказал РИА Новости, что российский дрон «Русак», который стоит около тысячи долларов, смог уничтожить в зоне специальной военной операции бронетранспортер Stryker американского производства, который стоит один миллион долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      В ДНР сообщили о начале боевых действий в Торецке

      Россиянин без вести пропал после общения с полицией на вокзале

      Бывший боец «Вагнера» рассказал о «боевых бомжах» на передовой

      Власти прокомментировали взрыв и пожар на заводе в регионе России

      В России высказались о задержаниях в Минобороны словами «скоро камер не хватит»

      Директор парка «Патриот» обжаловал свой арест по делу о хищении

      Волочкова рассказала о совместном треке с SHAMAN

      Раскрыты подробности госпитализации Зака Эфрона при загадочных обстоятельствах

      В Госдуме прокомментировали просьбу к ОБСЕ рассмотреть факты узурпации власти Зеленским

      В России запустили серийное производство «Русака-С» с ИИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше