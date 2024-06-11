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03:24, 11 июня 2024Наука и техника

Российский дрон за тысячу долларов уничтожил американский БТР за миллион

«Стратим»: дрон «Русак» за $1 тыс. уничтожил американский БТР Stryker за $1 млн

Российский дрон «Русак» стоимостью одна тысяча долларов смог уничтожить в зоне специальной военной операции (СВО) БТР Stryker американского производства стоимостью один миллион долларов. Об этом рассказал представитель московской компании-разработчика «Стратим», передает РИА Новости.

«Об эффективности применения наших беспилотников говорит соотношение цен на дроны и технику противника, которую они уничтожают. Бронетранспортер Stryker — это дорогая американская машина стоимостью миллион долларов США», — подчеркнули в компании во время выставки Helirussia-2024, где была представлена разработка.

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      Александра Синицына
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